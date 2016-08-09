Ріо-2016. Українець Коу не побореться за медалі в настільному тенісі

Українець Коу Лей залишив олімпійські змагання з настільного тенісу в Ріо-де-Жанейро на стадії 4-го раунду.

У матчі цього етапу він з рахунком 0:4 по геймам поступився португальцю Маркушу Фрейтасу.

Раніше Коу подолав два етапи в олімпійському турнірі. У другому раунді він обіграв єгиптянина Омара Ассара, а в третьому - француза Сімона Гаузі.

Як повідомляв УНІАН, раніше турнір з настільного тенісу українка покинула Тетяна Біленко.