Ріо-2016. Українець Коу не побореться за медалі в настільному тенісі
00:07, 09 серпня 2016Ріо-2016
888
Український спортсмен у матчі 4-го раунду поступився португальцю Маркушу Фрейтасу.
Reuters
Українець Коу Лей залишив олімпійські змагання з настільного тенісу в Ріо-де-Жанейро на стадії 4-го раунду.
У матчі цього етапу він з рахунком 0:4 по геймам поступився португальцю Маркушу Фрейтасу.
Раніше Коу подолав два етапи в олімпійському турнірі. У другому раунді він обіграв єгиптянина Омара Ассара, а в третьому - француза Сімона Гаузі.
Як повідомляв УНІАН, раніше турнір з настільного тенісу українка покинула Тетяна Біленко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter