Ріо-2016. Марченко вилетіла зі змагань зі стрільби з лука
23:55, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Українська лучниця змогла пройти лише один етап турніру.
Reuters
Українка Вероніка Марченко залишила олімпійські змагання зі стрільби з лука в Ріо-де-Жанейро на стадії 1/16 фіналу.
У поєдинку цього етапу вона з рахунком 2:6 поступилася триразовій олімпійській чемпіонці Кі Бо Бе з Південної Кореї.
Раніше Марченко в поєдинку 1/32 фіналу перемогла естонку Лауру Нурмсалу, зустріч завершилася з рахунком 6:0.
Як повідомляв УНІАН, раніше змагання зі стрільби з лука серед чоловіків залишив олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан.
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