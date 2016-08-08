Ріо-2016. Марченко вилетіла зі змагань зі стрільби з лука

23:55, 08 серпня 2016
Ріо-2016
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Українська лучниця змогла пройти лише один етап турніру.

Reuters

Українка Вероніка Марченко залишила олімпійські змагання зі стрільби з лука в Ріо-де-Жанейро на стадії 1/16 фіналу.

У поєдинку цього етапу вона з рахунком 2:6 поступилася триразовій олімпійській чемпіонці Кі Бо Бе з Південної Кореї.

Раніше Марченко в поєдинку 1/32 фіналу перемогла естонку Лауру Нурмсалу, зустріч завершилася з рахунком 6:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше змагання зі стрільби з лука серед чоловіків залишив олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан.

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