Ріо-2016. Марченко вилетіла зі змагань зі стрільби з лука

Українка Вероніка Марченко залишила олімпійські змагання зі стрільби з лука в Ріо-де-Жанейро на стадії 1/16 фіналу.

У поєдинку цього етапу вона з рахунком 2:6 поступилася триразовій олімпійській чемпіонці Кі Бо Бе з Південної Кореї.

Раніше Марченко в поєдинку 1/32 фіналу перемогла естонку Лауру Нурмсалу, зустріч завершилася з рахунком 6:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше змагання зі стрільби з лука серед чоловіків залишив олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан.