Ріо-2016. Українці посіли шосте місце у змаганнях зі стрибків у воду
23:46, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Максим Долгов та Олександр Долговозов не змогли поборотися за медалі Ігор.
Reuters
Українці Максим Долгов і Олександр Горшковозов посіли шосте місце у фіналі олімпійських змагань з синхронних стрибків у воду з десятиметрового трампліну.
За підсумками шести раундів змагань вони набрали 421,98 очки. В активі чемпіонів, якими стали китайці Юе Лінь та Айзен Чень, 496,98 очки.
Срібло у цій дисципліні завоювали американські стрибуни у воду, а бронзу - представники Великобританії.
Це єдине змагання, в якому беруть участь на Олімпіаді Долгов і Горшковозов. Таким чином, незабаром вони залишать Ріо-де-Жанейро і повернуться в Україну.
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