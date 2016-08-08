Ріо-2016. Українці посіли шосте місце у змаганнях зі стрибків у воду

Українці Максим Долгов і Олександр Горшковозов посіли шосте місце у фіналі олімпійських змагань з синхронних стрибків у воду з десятиметрового трампліну.

За підсумками шести раундів змагань вони набрали 421,98 очки. В активі чемпіонів, якими стали китайці Юе Лінь та Айзен Чень, 496,98 очки.

Срібло у цій дисципліні завоювали американські стрибуни у воду, а бронзу - представники Великобританії.

Це єдине змагання, в якому беруть участь на Олімпіаді Долгов і Горшковозов. Таким чином, незабаром вони залишать Ріо-де-Жанейро і повернуться в Україну.