Харлан принесла Україні першу бронзу на Олімпіаді-2016

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку за бронзові медалі на змаганнях серед шаблісток вона обіграла француженку Манон Брюне з рахунком 15:10 . Під час зустрічі українка вела в рахунку 9:4, але її суперниця змогла зрівняти рахунок. Проте в кінцівці протистояння Харлан знову була більш швидка, спритна та точна, аніж її оппонент.

Як повідомляв УНІАН, в 1/16 фіналу Харлан виявилася сильнішою за мексиканку Урулу Гонсалез Гарате (15:8), в 1/8 вона впоралася з іншою українкою Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Аліною Комащук (15:8), а 1/4 фіналу уродженка Миколаєва обіграла італійку Лорету Гульоту (15:4).

У півфіналі 25-річна українка поступилася представниці РФ Яні Єгорян.

Зазначимо, що це друга бронзова медаль Харлан на Олімпіаді. На Іграх у Лондоні чотири роки тому в змаганнях шаблісток вона домоглася аналогічного результату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український стрілець Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпіаді в Ріо.