Ріо-2016: Харлан сьогодні побореться за бронзову медаль в змаганнях з фехтування
Українська шаблістка поступилася в півфіналі росіянці Єлені Єгорян.
Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла вийти у фінал олімпійського турніру з фехтування в Ріо-де-Жанейро. Тепер вона зіграє поєдинок за бронзову медаль Ігор-2016.
У півфіналі Харлан поступилася росіянці Єлєні Єгорян з рахунком 15:9.
Поєдинок за бронзу, де суперницею українки стане француженка Манон Брюне, розпочнеться сьогодні о 23:15 за київським часом.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ольга Харлан обіграла італійку Лорету Гульоту (15:4), в 1/8 вона впоралася з іншого українкою Аліною Комащук (15:8), а в 1/16 фіналу уродженка Миколаєва виявилася сильнішою мексиканки Урулы Гонсалез Гарате (15:8).
Як повідомляв УНІАН, третя українка на даних змаганнях Олена Кравацька в 1/16 фіналу поступилася американці Ибтихай Мухаммад.