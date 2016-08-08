Ріо-2016: Харлан сьогодні побореться за бронзову медаль в змаганнях з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла вийти у фінал олімпійського турніру з фехтування в Ріо-де-Жанейро. Тепер вона зіграє поєдинок за бронзову медаль Ігор-2016.

У півфіналі Харлан поступилася росіянці Єлєні Єгорян з рахунком 15:9.

Поєдинок за бронзу, де суперницею українки стане француженка Манон Брюне, розпочнеться сьогодні о 23:15 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ольга Харлан обіграла італійку Лорету Гульоту (15:4), в 1/8 вона впоралася з іншого українкою Аліною Комащук (15:8), а в 1/16 фіналу уродженка Миколаєва виявилася сильнішою мексиканки Урулы Гонсалез Гарате (15:8).

Як повідомляв УНІАН, третя українка на даних змаганнях Олена Кравацька в 1/16 фіналу поступилася американці Ибтихай Мухаммад.