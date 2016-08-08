Ріо-2016: українка вийшла до півфіналу змагань у гребному слаломі

Українська байдарочниця Вікторія Ус вийшла до півфіналу олімпійських змагань у гребному слаломі.

За підсумками двох заїздів вона, подолавши дистанцію з найкращим часом 109,77, показала 15-й результат серед всіх спортсменів. Цей показник дозволив їй кваліфікуватися до півфіналу.

Найшвидшою в гребному слаломі сьогодні була італійка Стефані Хорн. Вона встановила свій кращий час у другому заїзді - 99,07.

Півфінали та фінал у жіночому гребному слаломі відбудуться 11 серпня.