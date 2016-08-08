Ріо-2016: українка вийшла до півфіналу змагань у гребному слаломі
22:19, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Вікторія Ус в останній момент увійшла в Топ-15 найкращих спортсменів дня.
Reuters
Українська байдарочниця Вікторія Ус вийшла до півфіналу олімпійських змагань у гребному слаломі.
За підсумками двох заїздів вона, подолавши дистанцію з найкращим часом 109,77, показала 15-й результат серед всіх спортсменів. Цей показник дозволив їй кваліфікуватися до півфіналу.
Найшвидшою в гребному слаломі сьогодні була італійка Стефані Хорн. Вона встановила свій кращий час у другому заїзді - 99,07.
Півфінали та фінал у жіночому гребному слаломі відбудуться 11 серпня.
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