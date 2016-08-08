Ріо-2016: Світоліна вийшла до третього раунду тенісного турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього раунду олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро.

У другому раунді змагань вона у трьох сетах обіграла британку Хізер Уотсон - 6:3, 1:6, 6:3.

Наступною суперницею Світоліної може стати найкраща тенісистка світу Серена Вільямс. Однак перед цим американка повинна пройти у другому раунді француженку Алізе Корне.

Як повідомляв УНІАН, в одиночному розряді тенісного турніру також мала приймати участь українка Леся Цуренко, але в останній момент вона знялася зі змагань.