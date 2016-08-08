Ріо-2016: Світоліна вийшла до третього раунду тенісного турніру
21:54, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Українська тенісистка в наступному матчі може зіграти з Сереною Вільямс.
Reuters
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього раунду олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро.
У другому раунді змагань вона у трьох сетах обіграла британку Хізер Уотсон - 6:3, 1:6, 6:3.
Наступною суперницею Світоліної може стати найкраща тенісистка світу Серена Вільямс. Однак перед цим американка повинна пройти у другому раунді француженку Алізе Корне.
Як повідомляв УНІАН, в одиночному розряді тенісного турніру також мала приймати участь українка Леся Цуренко, але в останній момент вона знялася зі змагань.
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