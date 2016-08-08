Ріо-2016. Рубан вилетів в 1/16 фіналу змагань зі стрільби з лука

Українець Віктор Рубан залишив олімпійські змагання зі стрільби з лука в Ріо-де-Жанейро на стадії 1/16 фіналу.

У поєдинку цього етапу він поступився французу Жану-Чарльзу Валладону з рахунком 0:6. Квінтесенцією невдалого виступу українця стало його Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)потрапляння в "четвірку" під час третього раунду протистояння.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Рубан став першим українським спортсменом, який виступив на Олімпіаді в Ріо. Він є олімпійським чемпіоном Пекіна-2008 і бронзовим призером Афін-2004.