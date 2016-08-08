Срібний старт України в Ріо: з'явились фото першого медаліста Олімпіади
20:05, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Стрілець Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпіаді в Ріо.
Інший українець у фінальній частині даного турніру Олег Царьков посів восьме місце / facebook.com/olympicua
Як повідомляв УНІАН, Куліш став володарем срібної медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Результат українця - 204,6 очки.
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Володарем "золота" став італієць Ніколо Кампріані, який набрав 206,1 очки.
Інший українець у фінальній частині даного турніру Олег Царьков посів восьме місце.
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