Срібний старт України в Ріо: з'явились фото першого медаліста Олімпіади

Стрілець Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпіаді в Ріо.

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