Ріо-2016: Українець Митрофанов вилетів з боксерського турніру після свого першого бою
19:33, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Вже два українських боксери невдало стартували на Олімпійських іграх в Ріо.
Reuters
Український боксер Дмитро Митрофанов не зміг вийти до 1/8 фіналу олімпійського турніру у Ріо-де-Жанейро.
У ваговій категорії до 75 кг українець програв у бою попереднього етапу, поступившись за очками французу Крістіану Мбіллі.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Рахунок по раундах - 3:0 на користь суперника Митрофанова.
Як повідомляв УНІАН, раніше на першому етапі змагань вилетів інший український боксер Денис Солоненко, який виступав у ваговій категорії до 81 кг.
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