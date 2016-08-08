Ріо-2016: Українець Митрофанов вилетів з боксерського турніру після свого першого бою

Український боксер Дмитро Митрофанов не зміг вийти до 1/8 фіналу олімпійського турніру у Ріо-де-Жанейро.

У ваговій категорії до 75 кг українець програв у бою попереднього етапу, поступившись за очками французу Крістіану Мбіллі.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Рахунок по раундах - 3:0 на користь суперника Митрофанова.

Як повідомляв УНІАН, раніше на першому етапі змагань вилетів інший український боксер Денис Солоненко, який виступав у ваговій категорії до 81 кг.