Ріо-2016. Харлан вийшла до півфіналу турніру з фехтування серед шаблісток

Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до півфіналу олімпійського турніру з фехтування в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/4 фіналу олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 легко обіграла італійку Лорету Гулотту. Дуель спортсменок завершилася перемогою Харлан з рахунком 15:4.

У півфіналі, який почнеться о 22:30 за київським часом, Ольга зустрінеться з Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)росіянкою Яною Єгорян.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ольга Харлан обіграла іншу українку Аліна Комащук з рахунком 15:8. В 1/16 фіналу уродженка Миколаєва виявилася сильнішою мексиканки Урули Гонсалес Гарате - 15:8.

Як повідомляв УНІАН, третя українка на даних змаганнях Олена Кравацька в 1/16 фіналу поступилася американці Ібтихай Мухаммад.