Україна піднялася на 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016
18:48, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Срібна медаль Сергія Куліша дозволила українській команді увійти в список медалістів Ігор в Ріо.
В активі України срібна медаль / mirror.co.uk
Після успіху Сергія Куліша на олімпійських змаганнях з кульової стрільби Україна увійшла до списку країн, які завойовували медалі на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
На даний момент Україна з однією срібною медаллю займає 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016.
Всього завойовували медалі 32 країни. На першому місці йдуть США з трьома золотими, п'ятьма срібними і чотирма бронзовими медалями. Далі розташувалися Італія, Китай, Австралія та Південна Корея.
Як повідомляв УНІАН, Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.
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