Україна піднялася на 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016

Після успіху Сергія Куліша на олімпійських змаганнях з кульової стрільби Україна увійшла до списку країн, які завойовували медалі на Іграх в Ріо-де-Жанейро.

На даний момент Україна з однією срібною медаллю займає 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016.

Всього завойовували медалі 32 країни. На першому місці йдуть США з трьома золотими, п'ятьма срібними і чотирма бронзовими медалями. Далі розташувалися Італія, Китай, Австралія та Південна Корея.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.