Гризуни, удави, лінивці і навіть маленький крокодил: поле для гольфу на Олімпіаді виявилося житлом диких тварин

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на канадську газету National Post.

Поле для гольфу, призначене для виступу олімпійців, є середовищем існування деяких диких тварин, у тому числі капібар - найбільшого виду гризунів у світі. Їх зріст може досягати 60 см, а вага - 65 кг. Крім капібар, на спортивному об'єкті мешкають лінивці, мавпи, удави, каймани і маленький крокодил. Є ймовірність зустріти їх на лунках №2, 3, 5 і 9.

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"Капібари жують траву вночі, - заявив директор з сільськогосподарського напрямку Професійної асоціації гольфістів (ПГА) Марк Джонсон. - Периметром поля для гольфу живуть близько 30-40 гризунів. Вони мешкають тут, а ми граємо в гольф, так і живемо разом".

Гольф буде представлений на Олімпіаді в Бразилії вперше після більш ніж вікової перерви. Востаннє цей вид спорту був присутній в олімпійській програмі на Іграх 1904 року в американському Сент-Луїсі.

Олімпійські ігри пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.