Ріо-2016. Харлан перемогла у дуелі українських шаблісток і вийшла до чвертьфіналу турніру з фехтування
18:14, 08 серпня 2016Ріо-2016
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25-річна українка може здобути для України медаль на третій Олімпіаді поспіль.
Reuters
Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру з фехтування в Ріо-де-Жанейро.
У поєдинку 1/8 фіналу олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 обіграла іншу українку Аліну Комащук з рахунком 15:8.
У чвертьфіналі Харлан зустрінеться з італійкою Лоретою Гулоттою. Поєдинок розпочнеться о 18:40 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, в 1/16 фіналу цих змагань українка Олена Кравацька вилетіла від американки Ібтіхай Мухаммад.
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