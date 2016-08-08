Ріо-2016. Харлан перемогла у дуелі українських шаблісток і вийшла до чвертьфіналу турніру з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру з фехтування в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/8 фіналу олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 обіграла іншу українку Аліну Комащук з рахунком 15:8.

У чвертьфіналі Харлан зустрінеться з італійкою Лоретою Гулоттою. Поєдинок розпочнеться о 18:40 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, в 1/16 фіналу цих змагань українка Олена Кравацька вилетіла від американки Ібтіхай Мухаммад.