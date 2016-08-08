Краса і сила: як проходять змагання з жіночого пляжного волейболу на Rio2016 (фото)
18:09, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Напевно, одним з найбільш видовищних олімпійських видів спорту є жіночий пляжний волейбол.
REUTERS
Спортсменки поєднують у собі красу і силу, чим викликають захоплення у вболівальників по всьому світу.
Наразі там проходить груповий етап, де змагаються спортсменки у шести підгрупах. Змагання 1/8 турніру розпочнуться 12 серпня, а фінал запланований аж на 18 серпня. Тож, на глядачів чекає ще 10 днів краси.
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.
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