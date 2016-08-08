Ріо-2016: Біленко вилетіла з турніру з настільного тенісу

17:37, 08 серпня 2016
Ріо-2016
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У третьому раунді змагань харків'янка програла представниці Гонконгу.

Reuters

Українка Тетяна Біленко не змогла вийти до чвертьфіналу олімпійських жіночих змагань з настільного тенісу.

У матчі 3-го раунду вона поступилася представниці Гонконгу Хо Чін. Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Поєдинок завершився з рахунком 4:1 (11,8, 12:10, 9:11, 13:11, 11:6).

Як повідомляв УНІАН, у матчі другого раунду Біленко обіграла чешку Івету Ваценовську з рахунком 4:0.

Нагадаємо, сьогодні у програмі олімпійського дня змагання в чоловічому настільному тенісі, де Україну представляє Коу Лей.

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