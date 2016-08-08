Ріо-2016: дві українські шаблістки подолали перший раунд турніру з фехтування

Українки Аліна Комащук та Ольга Харлан вийшли до 1/8 фіналу олімпійських змагань з фехтування на шаблях.

У поєдинку 1/16 фіналу Аліна Комащук обіграла італійку Роселлу Грегоріо. Українка програвала суперниці більшу частину поєдинку, в тому числі 10:13 у третьому періоді. Але в останні хвилини зустрічі Читайте такожРіо-2016: Україна сьогодні залишилася без медалей у фехтуванніКомащук завдала Грегоріо кілька уколів і виграла з рахунком 14:13.

У зустрічі того ж етапу Ольга Харлан легко обіграла Урулу Гонсалез Гарате - 15:8.

Ще одна українка Олена Кравацька у впертій сутичці поступилася американці Ібтихай Мухаммад. Суперниці тривалий час йшли укол в укол, але в кінцівці поєдинку суперниця українки виявилася точніше.

У поєдинку 1/8 фіналу українки Комащук і Харлан боротимуться за перемогу між собою. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.