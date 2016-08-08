Ріо-2016: Перша ракетка світу Джоковіч сенсаційно вилетів у першому раунді тенісного турніру

Сербський тенісист Новак Джоковіч, який займає перше місце в рейтингу ITF, сенсаційно залишив олімпійський тенісний турнір після матчу першого раунду.

Джоковіч у двох сетах програв аргентинцю Хуану Мартіну Дель Потро, який чотири роки тому став бронзовим призером Олімпіади, а тепер перебуває на 144-му місці у чоловічому рейтингу тенісистів.

Матч завершився у двох сетах - 7:6, 7:6 на користь Дель Потро.

Зазначимо, що інші фаворити чоловічого тенісного турніру Енді Маррей, Рафаель Надаль, Кей Нішікорі і Жо-Вілфред Тсонга пройшли до другого раунду змагань.

Як повідомляв УНІАН, українець Ілля Марченко поступився у першому раунді тенісного турніру італійця Андреаса Сеппі.