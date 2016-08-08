Ріо-2016: Перша ракетка світу Джоковіч сенсаційно вилетів у першому раунді тенісного турніру
15:59, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Аргентинець Хуан Мартін Дель Потро несподівано обіграв серба в двох сетах.
Reuters
Сербський тенісист Новак Джоковіч, який займає перше місце в рейтингу ITF, сенсаційно залишив олімпійський тенісний турнір після матчу першого раунду.
Джоковіч у двох сетах програв аргентинцю Хуану Мартіну Дель Потро, який чотири роки тому став бронзовим призером Олімпіади, а тепер перебуває на 144-му місці у чоловічому рейтингу тенісистів.
Матч завершився у двох сетах - 7:6, 7:6 на користь Дель Потро.
Зазначимо, що інші фаворити чоловічого тенісного турніру Енді Маррей, Рафаель Надаль, Кей Нішікорі і Жо-Вілфред Тсонга пройшли до другого раунду змагань.
Як повідомляв УНІАН, українець Ілля Марченко поступився у першому раунді тенісного турніру італійця Андреаса Сеппі.
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