На Олімпіаді в Ріо голландська велогонщиця зламала хребет (відео)
15:12, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Голландську велогонщицю Аннемік ван Влетен було доставлено в лікарню після аварії на узвозі Віста Шинеса під час групової гонки на шосе на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.
REUTERS
Падіння відбулося за 12 кілометрів до фінішу, пише Tribuna.com. Відзначається, що Ван Влетен лідирувала в гонці з відривом більш 30 секунд від найближчої переслідувачки Марі Ебботт, але не втрималася на слизькому після дощу узвозі.
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Як повідомляється в прес-релізі голландської федерації велоспорту, гонщиця отримала важкий струс мозку і перелом трьох хребців. Минулу ніч ван Влетен провела в реанімації, але весь цей час перебуває у свідомості.
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