На Олімпіаді в Ріо голландська велогонщиця зламала хребет (відео)

Падіння відбулося за 12 кілометрів до фінішу, пише Tribuna.com. Відзначається, що Ван Влетен лідирувала в гонці з відривом більш 30 секунд від найближчої переслідувачки Марі Ебботт, але не втрималася на слизькому після дощу узвозі.

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Як повідомляється в прес-релізі голландської федерації велоспорту, гонщиця отримала важкий струс мозку і перелом трьох хребців. Минулу ніч ван Влетен провела в реанімації, але весь цей час перебуває у свідомості.