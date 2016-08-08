Чим живе олімпійське Ріо (фоторепортаж)

Як бачимо, два тижня життя в Ріо для вболівальників проходить в атмосфері свята. Люди гуляють та веселяться до пізньої ночі.

Водночас для місцевих мешканців Олімпіада є чудовим шансом підзаробити - вони продають різного роду сувеніри, власні вироби тощо.

Судя чи з усього, лише для поліцейських спортивне свято та все, що з ним пов'язане є нічим іншим, ніж напруженою роботою.

Зазначимо, що головне спортивне свято цього літа триватиме в Бразилії до 21 серпня.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.