Відеоблог Rio2016: підсумки другого дня Олімпіади
Спис і весло спортивної редакції УНІАН Кирило Стадниченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очами вболівальника.
Тож, у наступному випуску свого відеоблогу з Ріо наш Кирило підводить підсумки другого дня Олімпіади, зокрема, і для нашої збірної.
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За підсумками другого ігрового дня в Ріо в лідери загального рейтингу вийшли американці.
Водночас Кирило констатує, що, на жаль, збірна України виступила в цей день не дуже вдало, завершивши частину своїх виступів у стрільбі, дзюдо, бокс і парному тенісі.
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.