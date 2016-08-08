Відеоблог Rio2016: підсумки другого дня Олімпіади

Тож, у наступному випуску свого відеоблогу з Ріо наш Кирило підводить підсумки другого дня Олімпіади, зокрема, і для нашої збірної.

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За підсумками другого ігрового дня в Ріо в лідери загального рейтингу вийшли американці.

Водночас Кирило констатує, що, на жаль, збірна України виступила в цей день не дуже вдало, завершивши частину своїх виступів у стрільбі, дзюдо, бокс і парному тенісі.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.