Збірна України в Ріо: календар третього дня Олімпіади
Сьогодні українські спортсмени братимуть участь у розіграші чотирьох золотих медалей.
Сьогодні збірна України знову поведе боротьбу за свою першу медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. У третій день Ігор українські спортсмени поборються за медалі у стрільбі, фехтуванні, стрибках у воду та спортивній гімнастиці.
У турнірі з фехтування візьмуть участь відразу три українські шаблістки, в тому числі знаменита Ольга Харлан. Саме в цьому виді спорту Україна сьогодні має найбільші надії на медаль.
О 22:00 відбудеться фінал змагань з багатоборства у спортивній гімнастиці, куди два дні тому змогла вийти збірна України. Одне лише потрапляння у вісімку найкращих гімнастичних збірних планети є великим досягненням, але українські спортсмени спробують досягти більшого.
У стрільбі та стрибках у воду українські спортсмени не є фаворитами.
Календар збірної України на Олімпіаді (час київський):
Стрільба, чоловіки
Дисципліна: пневматична гвинтівка, 10 метрів;
Учасники: Сергій Куліш, Олег Царьков;
Початок кваліфікації - 15:00, фінал - 18:00.
Фехтування, жінки
Дисципліна: шабля, індивідуальні змагання;
Поєдинок: Олена Кравацька (Україна) - Ібтіхадж Мухаммад (США);
Поєдинок: Аліна Комащук (Україна) - Роселла Грегоріо (Італія);
Поєдинок: Ольга Харлан (Україна) - (суперник невизначений);
Початок 1/16 фіналу - 16:00, фінал - 23:45.
Стрибки у воду, чоловіки
Дисципліна: синхронна вишка, 10 м. Фінал;
Учасники: Максим Долгов, Олександр Горшковозов;
Початок: 22:00.
Спортивна гімнастика
Дисципліна: командне багатоборство;
Учасник: збірна України (Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Андрій Сенічкін, Владислав Грико, Максим Семянків);
Початок: 22:00.
Немедальні змагання:
Настільний теніс, жінки
3-й раунд;
Матч: Тетяна Біленко (Україна) - Лі Хо Чін (Гонконг);
Початок - 16:00.
Настільний теніс, чоловіки
4-й раунд;
Лей Коу (Україна) - Маркуш Фрейтас (Португалія);
Початок - 23:00.
Бокс, чоловіки
Вага: до 75 кг. Попередній раунд;
Бій: Дмитро Митрофанов (Україна) - Крістіан Мбіллі (Франція);
Початок - 18:45.
Гребний слалом, жінки
Дисципліна: байдарка-одиночка, відбірковий етап;
Учасниця: Вікторія Ус;
Перший заїзд - 19:10. Другий заїзд - 21:00.
Стрільба з лука, чоловіки
Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;
Поєдинок: Віктор Рубан (Україна) - Хендра Пурнама (Індонезія);
Початок - 21:00.
Стрільба з лука, жінки
Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;
Поєдинок: Вероніка Марченко (Україна) - Лаура Нурмсалу (Естонія);
Початок - 22:57.
Теніс, жінки
2-й раунд;
Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Хезер Уотсон (Великобританія);
Початок - близько 22:00.