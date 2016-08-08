Збірна України в Ріо: календар третього дня Олімпіади

Сьогодні збірна України знову поведе боротьбу за свою першу медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. У третій день Ігор українські спортсмени поборються за медалі у стрільбі, фехтуванні, стрибках у воду та спортивній гімнастиці.

У турнірі з фехтування візьмуть участь відразу три українські шаблістки, в тому числі знаменита Ольга Харлан. Саме в цьому виді спорту Україна сьогодні має найбільші надії на медаль.

О 22:00 відбудеться фінал змагань з багатоборства у спортивній гімнастиці, куди два дні тому змогла вийти збірна України. Одне лише потрапляння у вісімку найкращих гімнастичних збірних планети є великим досягненням, але українські спортсмени спробують досягти більшого.

У стрільбі та стрибках у воду українські спортсмени не є фаворитами.

Календар збірної України на Олімпіаді (час київський):

Стрільба, чоловіки

Дисципліна: пневматична гвинтівка, 10 метрів;

Учасники: Сергій Куліш, Олег Царьков;

Початок кваліфікації - 15:00, фінал - 18:00.

Фехтування, жінки

Дисципліна: шабля, індивідуальні змагання;

Поєдинок: Олена Кравацька (Україна) - Ібтіхадж Мухаммад (США);

Поєдинок: Аліна Комащук (Україна) - Роселла Грегоріо (Італія);

Поєдинок: Ольга Харлан (Україна) - (суперник невизначений);

Початок 1/16 фіналу - 16:00, фінал - 23:45.

Стрибки у воду, чоловіки

Дисципліна: синхронна вишка, 10 м. Фінал;

Учасники: Максим Долгов, Олександр Горшковозов;

Початок: 22:00.

Спортивна гімнастика

Дисципліна: командне багатоборство;

Учасник: збірна України (Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Андрій Сенічкін, Владислав Грико, Максим Семянків);

Початок: 22:00.

Немедальні змагання:

Настільний теніс, жінки

3-й раунд;

Матч: Тетяна Біленко (Україна) - Лі Хо Чін (Гонконг);

Початок - 16:00.

Настільний теніс, чоловіки

4-й раунд;

Лей Коу (Україна) - Маркуш Фрейтас (Португалія);

Початок - 23:00.

Бокс, чоловіки

Вага: до 75 кг. Попередній раунд;

Бій: Дмитро Митрофанов (Україна) - Крістіан Мбіллі (Франція);

Початок - 18:45.

Гребний слалом, жінки

Дисципліна: байдарка-одиночка, відбірковий етап;

Учасниця: Вікторія Ус;

Перший заїзд - 19:10. Другий заїзд - 21:00.

Стрільба з лука, чоловіки

Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;

Поєдинок: Віктор Рубан (Україна) - Хендра Пурнама (Індонезія);

Початок - 21:00.

Стрільба з лука, жінки

Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;

Поєдинок: Вероніка Марченко (Україна) - Лаура Нурмсалу (Естонія);

Початок - 22:57.

Теніс, жінки

2-й раунд;

Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Хезер Уотсон (Великобританія);

Початок - близько 22:00.