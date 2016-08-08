Відеоблог Rio2016: екскурсія до олімпійському парку

Крім спортивних подій наш Кирило відвідав і Олімпійський парк в Ріо-де-Жанейро.

Наш спецкор відзначає, що парк вийшов сучасним і компактним. Тут розташовані основні спортивні споруди, а також відбувається половина спортивних змагань. Загалом в олімпійському парку знаходиться 9 арен.

Крім того, тут для глядачів, яким пощастило потрапити на Олімпіаду, представлені деякі види розваг, а також можна купити сувеніри, їжу та напої.

Як ми можемо бачити, поки що наш Кирило дуже добре почувається в Ріо.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.