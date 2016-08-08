Відеоблог Rio2016: екскурсія до олімпійському парку
11:33, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Диск і молот спортивної редакції УНІАН Кирило Стадниченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очами вболівальника.
Facebook Kirill Stadnichenko
Крім спортивних подій наш Кирило відвідав і Олімпійський парк в Ріо-де-Жанейро.
Наш спецкор відзначає, що парк вийшов сучасним і компактним. Тут розташовані основні спортивні споруди, а також відбувається половина спортивних змагань. Загалом в олімпійському парку знаходиться 9 арен.
Крім того, тут для глядачів, яким пощастило потрапити на Олімпіаду, представлені деякі види розваг, а також можна купити сувеніри, їжу та напої.
Як ми можемо бачити, поки що наш Кирило дуже добре почувається в Ріо.
Facebook Kirill Stadnichenko
Facebook Kirill Stadnichenko
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.
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