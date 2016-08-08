Український гімнаст Радівілов вийшов у фінал Олімпіади в Ріо (відео)
10:54, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, український гімнаст Ігор Радівілов вийшов у фінал Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро у своєму коронному опорному стрибку.
Український гімнаст Ігор Радівілов / Фото УНІАН
Про це у своєму Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
Зазначимо, фінал у опорних стрибках відбудеться аж 15 серпня.
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Сьогодні ж ввечері українська чоловіча команда зі спортивної гімнастики боротиметься за олімпійські нагороди в командному багатоборстві.
Як повідомляв УНІАН, німецький гімнаст став національним героєм після кваліфікації олімпійського турніру. Андреас Тоба розірвав хрестоподібні зв'язки, але все одно зміг виступити і принести своїй команді місце у фіналі змагань.
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