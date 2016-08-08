Збірна США очолила медальний залік після двох змагальних днів Олімпіади-2016

Після другого змагального дня Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна США очолює медальний залік, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку американців 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Також по три золоті нагороди у збірних Австралії (3-2-3) і Китаю (3-0-3), але у них менше срібних та бронзових нагород.

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По дві золоті нагороди в Італії (2-3-2), Кореї (2-2-1) та Угорщини (2-0-0). Ще у 11 національних збірних по 1 золоту.

Всього медалі турніру вже завоювали команди 31-ї країни. Замикають медальний залік - по одній бронзовій медалі - Іспанія,Греція та Польща.

Як повідомляв УНІАН, на рахунку збірної України після двох змагальних днів жодної нагороди.