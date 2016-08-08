Ріо-2016. Усі три українські тенісні пари програли у першому колі Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися матчі першого кола парного тенісного турніру, в якому всі три українських дуети програли і вибули з подальшої боротьби.

У чоловічому турнірі нашу країну представляв дует Ілля Марченко - Денис Молчанов, які провели перший і останній на олімпійському турнірі матч проти італійців Фабіо Фоньїні і Андреаса Сеппі. Гра в українців явно не вдалася і вони поступилися у двох партіях - 3:6. 4:6.

Трохи раніше в жіночому парному розряді сестри Людмила і Надія Кіченок протистояли китайському дуету Ху Іфань - Сайсай Женг і були буквально розгромлені опонентками - 0:6, 3:6.

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Останньою третьою парою, яка також виступала у жіночих змаганнях був дует Еліна Світоліна - Ольга Савчук, який провів найбільш напружений матч і мав шанси на успіх. Тим не менш, у трехсетовій боротьбі українки поступилися в останній момент, програвши два гейми поспіль за рахунку 4:4. Загальний рахунок гри - 6:7 (1), 6:1, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна виграла стартовий матч в одиночному розряді у німкені Андреї Петкович (2:6, 6:1, 6:3) і вийшла у друге коло змагань.