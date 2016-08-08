Ріо-2016: український боксер Солоненко програв у попередньому раунді Олімпіади

Український боксер програв перший поєдинок ваговій категорії до 81 кг Теймуру Маммадову із Азербайджану.

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Маммадов здобув перемогу над Солоненком по очках з рахунком 3:0.

Відзначимо, що це був стартовий поєдинок для боксерської олімпійської збірної України в Ріо.

Як повідомляв УНІАН раніше, український дзюдоїст Георгій Зантарая вилетів у першому раунді олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагою до 66 кг.