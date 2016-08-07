Ріо-2016: представниця України стала 36-ю у груповій шосейній велогонці

Українська велогонщиця Анна Соловей завершила на 36-му місці групову шосейну гонку на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Заїзд довжиною 141 км розпочався в 18:15 за київським часом і тривав понад чотири години.

Час Ганни Соловей - 4:01:02.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Переможницею гонки стала представниця Нідерландів Анна Ван Дер Брегген, вона проїхала дистанцію за 3:51:27. Срібну та бронзову медаль з таким же часом завоювали відповідно шведка Емма Йоханссон і італійка Еліза Лонго Боргіні.

Результат Соловей означає, що у другий день Олімпіади Україна знову залишилася без медалей.

Як повідомляв УНІАН, вчора в груповій шосейній гонці серед чоловіків найкращим серед українців став Андрій Гривко, який фінішував 41-м.