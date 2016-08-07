Ріо-2016: українець Коу вийшов до третього раунду турніру з настільного тенісу

Українець Коу Лей вийшов до третього раунду олімпійських змагань з настільного тенісу в Ріо-де-Жанейро.

У матчі другого раунду з єгиптянином Омаром Ассаром йому знадобилися максимально можливі сім геймів. Українець під час гри вів у рахунку 2:0, 3:1 і в результаті здобув перемогу з рахунком 4:3.

Читайте такожRio2016: змагання по стрільбі не принесли хороших новин (відео)Матч третього раунду, в якому Коу Лей зіграє проти француза Сімона Гаузі, відбудеться розпочнеться найближчої вночі, о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, 28-річний Коу Лей народився в Китаї, але вже багато років виступає за Україну, будучи членом донецького спортивного клубу "Норд". Він виступав за збірну України на Олімпіаді-2008 в Пекіні, але не зміг там пройти попередній раунд.