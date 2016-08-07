Rio2016: змагання зі стрільби не принесли хороших новин (відео)

В залі волонтери виявились як ніколи уважні та заборонили знімати змагання.

"Сьогодні мене щиро підтримували в залі, але оплески під час виступу збивають. Раніше не можна було шуміти в залі, тепер правила змінили", - розповіла Костевич.

"Для мене це не природний результат. Сподіваюся, адреналін сьогодні вийшов і на наступну вправу я вийду, розібравшись з собою", - додала спортсменка.