Rio2016: змагання зі стрільби не принесли хороших новин (відео)
20:39, 07 серпня 2016Ріо-2016
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Олімпійська чемпіонка Афін 2004 Олена Костевич зайняла 28 місце і не потрапила в фінал змагань.
Фото НОК Украины
В залі волонтери виявились як ніколи уважні та заборонили знімати змагання.
"Сьогодні мене щиро підтримували в залі, але оплески під час виступу збивають. Раніше не можна було шуміти в залі, тепер правила змінили", - розповіла Костевич.
"Для мене це не природний результат. Сподіваюся, адреналін сьогодні вийшов і на наступну вправу я вийду, розібравшись з собою", - додала спортсменка.
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