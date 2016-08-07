Ріо-2016. Українська стрілок Костевич пояснила причини невдачі на Олімпіаді

Український стрілець Олена Костевич пояснила деякі причини, з яких вона невдало виступила на сьогоднішніх олімпійських змагань зі стрільби з пневматичного пістолета. Слова спортсменки наводить на своїй сторінці в Facebook журналіст ТСН Ярослав Шумык.

"На дно ми вже опустилися, тепер будемо підніматися, - заявила Костевич. - Коли тебе "пре" з самого початку, тоді ніякий шум не заважає. Сьогодні мене Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)щиро підтримували в залі, але оплески під час виступу збивають. Раніше не можна було шуміти в залі, тепер правила змінили".

"Для мене це не природний результат. Сподіваюся, адреналін сьогодні вийшов і на наступну вправу я вийду, розібравшись з собою", - додала Костевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Олена Костевич не змогла вийти до фіналу олімпійських змагань зі стрільби. У кваліфікації турніру вона зайняла 28-е місце при восьми "прохідних".

9 серпня вона візьме участь у змаганнях зі стрільби з пістолета на 25 метрів.

Нагадаємо, Олена Костевич - чемпіонка Олімпіади-2004 і бронзовий призер Олімпіади-2012.