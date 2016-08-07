Ріо-2016: Український дзюдоїст Зантарая другі Ігри поспіль вилетів у першому раунді змагань

Український дзюдоїст Георгій Зантарая вилетів у першому раунді олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро для спортсменів вагою до 66 кг.

Зантарая поступився португальському дзюдоїсту з молдавським корінням Сержіу Олійнику.

Читайте такожRio2016: олімпійські комарі (відео)Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Зантарая, якого вважали одним з претендентів на медалі, також програв у першому раунді турніра з дзюдо.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України зі стрільби з лука не змогла пройти перший раунд олімпійських змагань.

Крім того, українка Олена Костевич не пройшла у фінал турніру зі стрільби з пневматичного пістолета.

У сьогоднішній програмі Олімпіади Україна зможе здобути медаль у шосейній велогонці, в якій візьме участь Ганна Соловей.