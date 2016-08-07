Ріо-2016: Українка Костевич провалила кваліфікацію змагань зі стрільби

Українка Олена Костевич не змогла пробитися до фіналу олімпійських змагань зі стрільби з пневматичного пістолета (10 м), які проходять в Ріо-де-Жанейро.

У фінальну частину змагань проходили вісім найкращих стрільців кваліфікації. Костевич, вибивши 378 очок, посіла 28-е місце.

В активі у переможниці кваліфікації росіянки Віталіни Бацарашкіної 390 очок.

Також зазначимо, що дана дисципліна є коронною для 31-річної Костевич. У ній вона стала олімпійським чемпіоном Афін-2004 та бронзовим призером Лондона-2012.

Як повідомлялося, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який буде доставляти найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.