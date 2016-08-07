Ріо-2016: Україна програла Японії у змаганнях зі стрільби з лука

Жіноча збірна України програла команді Японії в 1/8 фіналу олімпійських змагань зі стрільби з лука в Ріо-де-Жанейро.

Збірну України представляли Лідія Січенікова, Анастасія Павлова і Вероніка Марченко. Рахунок матчу - 6:2 на користь Японії.

Нагадаємо, завтра в програмі Олімпіади чоловічі індивідуальні змагання зі стрільби з лука. Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан посів у кваліфікації 25-е місце і в поєдинку 1/16 фіналу зустрінеться з індонезійцем Хендрою Пурнамою.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який буде доставляти найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.