У Ріо-де-Жанейро ледь не потонув прес-аташе Федерації п'ятиборства Росії

У Ріо-де-Жанейро рятувальники допомогли вибратися з води прес-аташе російської Федерації п'ятиборства Олексію Попову , якого ледь не віднесло течією в океан. Про це сам Попов повідомив на своїй сторінці в Facebook, повідомляє РБК.

"Голову не втратив, відразу спробував виплисти навскоси, але виплисти не виходило, мене відносило все далі. Добре, місцеві рятувальники зреагували швидко <...> Примчали (в ластах) і допомогли виплисти назад", — написав він.

Попов підкреслив, що не вживав алкоголь перед тим, як вирішив скупатися, а також зазначив, що в цілому плаває добре. Прес-аташе уточнив, що інцидент стався 6 серпня. Цей день він назвав своїм другим днем народження.

Зазначимо, що змагання з п'ятиборства стартують 18 серпня. Серед українців у них візьмуть участь Павло Тимощенко та Анастасія Спас.

Як повідомлялося, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який буде доставляти найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.