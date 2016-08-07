Rio2016: олімпійські комарі (відео)
Організатори Олімпіади подбали про журналістів і у подарункові набори для них додали репеленти.
Один з таких комплектів від МОК отримав кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко.
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"МОК і організатори Ігор у Ріо завжди готують подарунки журналістам. В цьому році вони подарували рюкзак з емблемою Олімпіади-2016. Сюрпризом стало наповнення сумки – спрей від комарів", - розповів журналіст.
Як відомо, перед Олімпіадою звучало безліч побоювань через вірус Зіка, який поширюють москіти. Деякі туристи навіть відмовлялися їхати на Ігри-2016 через ризик заразитися. Багато збірних додали у стандартний набір форми спеціальні футболки з довгим рукавом.
При цьому у Всесвітній Організації охорони здоров'я повідомили, що ризик зараження вірусом Зіка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро є низьким, а поширення контрольованим і керованим.