Rio2016: олімпійські комарі (відео)

Один з таких комплектів від МОК отримав кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко.

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"МОК і організатори Ігор у Ріо завжди готують подарунки журналістам. В цьому році вони подарували рюкзак з емблемою Олімпіади-2016. Сюрпризом стало наповнення сумки – спрей від комарів", - розповів журналіст.

Як відомо, перед Олімпіадою звучало безліч побоювань через вірус Зіка, який поширюють москіти. Деякі туристи навіть відмовлялися їхати на Ігри-2016 через ризик заразитися. Багато збірних додали у стандартний набір форми спеціальні футболки з довгим рукавом.

При цьому у Всесвітній Організації охорони здоров'я повідомили, що ризик зараження вірусом Зіка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро є низьким, а поширення контрольованим і керованим.