Збірна України в Ріо: календар другого дня змагань
Українські спортсмени братимуть участь у розіграші чотирьох золотих медалей.
Сьогодні збірна України продовжить боротьбу за свою першу медаль на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. У другий день Ігор українські спортсмени поборються за медалі у стрільбі, стрільбі з лука, шосейному велоспорті та дзюдо.
Найбільші надії Україна пов'язує з Оленою Костевич, яка у стрільбі з пневматичного пістолету стала олімпійською чемпіонкою Афін-2004 та бронзовим призером Лондона-2012.
Крім того, важливо стежити за успіхами дзюдоїста Георгія Зантараї. Постійного медаліста чемпіонатів світу та Європи ще чотири роки тому називали одним з претендентів на олімпійські медалі. Однак у Лондоні-2012 він сенсаційно вибув зі змагань вже після першої сутички. Сьогодні Зантарая намагатиметься реабілітуватися за минулу невдачу.
Стрільба, жінки
Дисципліна: пневматичний пістолет, 10 метрів;
Учасниця: Олена Костевич;
Початок кваліфікації: 15:00, фінал - 17:00
Стрільба з лука, жінки;
Вид програми: командний залік;
Учасник: збірна України (Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова);
Початок 1/8 фіналу - 15:25, суперник - збірна Японії.
Дзюдо, чоловіки
Вага: 66 кг;
Учасник: Георгій Зантарая;
Початок - 16:28. Суперник - Сержіу Олійник (Португалія).
Велоспорт, жінки
Дисципліна: групова шосейна гонка;
Учасниця: Ганна Соловей;
Початок гонки - 18:15.
Немедальні змагання
Теніс, жінки
Парний розряд, 1-й раунд;
Учасниці: Людмила Кіченок, Надія Кіченок; Суперник - Чжен Сайсай, Сюй Іфань (Китай);
Початок - 17:00.
Учасниці: Еліна Світоліна, Анна Савчук. Суперник - Луція Градєцкая, Андреа Главачкова (Чехія)
Початок - приблизно 21:30.
Теніс, чоловіки
Парний розряд, перший раунд
Учасники: Ілля Марченко, Денис Молчанов. Суперник - Фабіо Фоньїні, Андреа Сеппі (Італія)
Початок - приблизно 23:00.
Настільний теніс
2-й раунд;
Учасник: Коу Лей. Суперник - Омар Ассар (Єгипет);
Початок: 20:30;
Бокс, чоловіки
Вага: 81 кг. Попередній раунд;
Учасник: Денис Солоненко. Суперник - Теймур Маммадов (Азербайджан);
Початок: 01:00.
Спортивна гімнастика, жінки
Дисципліни: вільні вправи, опорний стрибок, бруси, колода;
Учасниця: Ангеліна Кисла;
Початок: 02:30.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.