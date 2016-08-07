Збірна України в Ріо: календар другого дня змагань

Сьогодні збірна України продовжить боротьбу за свою першу медаль на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. У другий день Ігор українські спортсмени поборються за медалі у стрільбі, стрільбі з лука, шосейному велоспорті та дзюдо.

Найбільші надії Україна пов'язує з Оленою Костевич, яка у стрільбі з пневматичного пістолету стала олімпійською чемпіонкою Афін-2004 та бронзовим призером Лондона-2012.

Крім того, важливо стежити за успіхами дзюдоїста Георгія Зантараї. Постійного медаліста чемпіонатів світу та Європи ще чотири роки тому називали одним з претендентів на олімпійські медалі. Однак у Лондоні-2012 він сенсаційно вибув зі змагань вже після першої сутички. Сьогодні Зантарая намагатиметься реабілітуватися за минулу невдачу.

Стрільба, жінки

Дисципліна: пневматичний пістолет, 10 метрів;

Учасниця: Олена Костевич;

Початок кваліфікації: 15:00, фінал - 17:00

Стрільба з лука, жінки;

Вид програми: командний залік;

Учасник: збірна України (Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова);

Початок 1/8 фіналу - 15:25, суперник - збірна Японії.

Дзюдо, чоловіки

Вага: 66 кг;

Учасник: Георгій Зантарая;

Початок - 16:28. Суперник - Сержіу Олійник (Португалія).

Велоспорт, жінки

Дисципліна: групова шосейна гонка;

Учасниця: Ганна Соловей;

Початок гонки - 18:15.



Немедальні змагання

Теніс, жінки

Парний розряд, 1-й раунд;

Учасниці: Людмила Кіченок, Надія Кіченок; Суперник - Чжен Сайсай, Сюй Іфань (Китай);

Початок - 17:00.

Учасниці: Еліна Світоліна, Анна Савчук. Суперник - Луція Градєцкая, Андреа Главачкова (Чехія)

Початок - приблизно 21:30.

Теніс, чоловіки

Парний розряд, перший раунд

Учасники: Ілля Марченко, Денис Молчанов. Суперник - Фабіо Фоньїні, Андреа Сеппі (Італія)

Початок - приблизно 23:00.

Настільний теніс

2-й раунд;

Учасник: Коу Лей. Суперник - Омар Ассар (Єгипет);

Початок: 20:30;

Бокс, чоловіки

Вага: 81 кг. Попередній раунд;

Учасник: Денис Солоненко. Суперник - Теймур Маммадов (Азербайджан);

Початок: 01:00.

Спортивна гімнастика, жінки

Дисципліни: вільні вправи, опорний стрибок, бруси, колода;

Учасниця: Ангеліна Кисла;

Початок: 02:30.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.