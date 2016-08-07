Rio2016: біля олімпійських об'єктів застрелили двох людей - ЗМІ

Про це в суботу повідомили в місцевій поліції, передає NDTV.

У повідомленні поліції Ріо-де-Жанейро було зазначено, що правоохоронці застрелили чоловіка, що грабував туристів біля стадіону «Маракана».

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Декількома годинами раніше була вбита 51-річна жінка-архітектор, що їхала до одного з головних входів Олімпійського бульвару. Олімпійський Бульвар - перебудований портовий район, зараз там встановили Олімпійський вогонь, який приваблює туристів.

На жінку напали троє озброєних грабіжників, повідомляє поліція. Вона намагалася втекти і була вбита пострілом в голову.

Як повідомлялося 6 серпня ввечері, біля головного стадіону Олімпіади-2016 чутні звуки стрілянини, на місці працює поліція.

Безпеку на Олімпіаді забезпечують 85 тисяч поліцейських і військових.