Rio2016: біля олімпійських об'єктів застрелили двох людей - ЗМІ
Біля стадіону в Ріо-де-Жанейро ліквідували грабіжника, а неподалік від іншого олімпійського об'єкта була вбита жінка.
Про це в суботу повідомили в місцевій поліції, передає NDTV.
У повідомленні поліції Ріо-де-Жанейро було зазначено, що правоохоронці застрелили чоловіка, що грабував туристів біля стадіону «Маракана».
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Декількома годинами раніше була вбита 51-річна жінка-архітектор, що їхала до одного з головних входів Олімпійського бульвару. Олімпійський Бульвар - перебудований портовий район, зараз там встановили Олімпійський вогонь, який приваблює туристів.
На жінку напали троє озброєних грабіжників, повідомляє поліція. Вона намагалася втекти і була вбита пострілом в голову.
Як повідомлялося 6 серпня ввечері, біля головного стадіону Олімпіади-2016 чутні звуки стрілянини, на місці працює поліція.
Безпеку на Олімпіаді забезпечують 85 тисяч поліцейських і військових.