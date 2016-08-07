Представники двадцяти країн завоювали медалі в перший день Ігор у Ріо

У Ріо-де-Жанейро завершився перший змагальний день ХХХІ літніх Олімпійських ігор, за підсумками якого представники 20-ти команд завоювали нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідером медального заліку стала команда Австралії, на рахунку якої 3 нагороди - 2 золота, немає срібла, але є 1 бронза.

Далі йдуть команди Угорщини (2-0-0), і США (1-4-0).

Золоті нагороди вже є на рахунку 10 збірних.

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За загальною кількістю медалей лідерство захопили команди США, Японії (1-0-4) і Китаю (0-2-3) - по 5 нагород. 3 медалі у австралійців, у інших збірних не більше двох нагород.

Як повідомляв УНІАН,збірна України залишилася без нагород у перший змагальний день Ігор-2016.