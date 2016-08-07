Українець Верняєв посів 1-е місце в кваліфікації багатоборства зі спортивної гімнастики на Іграх-2016
03:28, 07 серпня 2016Ріо-2016
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Наш спортсмен набрав понад 91 бал.
Верняєв фінішував у кваліфікації першим / noc-ukr.org
У Ріо-де-Жанейро закінчилися кваліфікаційні змагання Олімпійських ігор-2016 зі спортивної гімнастики, де українець Олег Верняєв посів 1-е місце у багатоборстві.
Наш спортсмен показав результат 91,964 бали.
Українець випередив Кое Учімчура з Японії (90,498) і Давида Білявського з Росії (89,799).
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У командних змаганнях, через низькі результати партнерів Верняєва по команді, збірна України посіла 7-е місце (263,002), але зуміла кваліфікуватися у фінал.
Як повідомляв УНІАН, у первй день Олімпійських ігор-2016 збірна України не здобула жодної нагороди.
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