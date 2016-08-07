Rio2016: Важкоатлетка Паратова залишилася без медалі

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання Олімпійських ігор з важкої атлетики серед жінок у найлегшій вазі до 48 кг, де українка Юлія Паратова не змогла завоювати медаль, повідомляє з Ріо-де-Жанейро кореспондент УНІАН.

У першій вправі - ривку - спортсменка підняла штангу вагою 84 кг, але "запорола" дві спроби на 86 кг. Тим не менш, цей результат дозволив їй зайняти 4-е місце в проміжній турнірній таблиці з відставанням всього в 1 кг.

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У поштовху українка з другої спроби підняла штангу вагою 95 кг, а з третьої - не зуміла підняти штангу вагою 98 кг і відкотилася на підсумкове 9-е місце.

Чемпіонкою в цьому виді програми стала Сопіта Танасан з Таїланду, серебро у Шрі Агустіані з Індонезії, бронза - у Хіромі Міяке з Японії.

Таким чином, в перший змагальний день Олімпійських ігор-2016 збірна України не зуміла завоювати жодної нагороди.