Rio2016: змагання почалися вже наступного ранку

За порядком на церемонії уважно стежили велика кількість охоронців та волонтерів.

На жаль, журналісти не мали можливість поспілкуватися зі спортсменами або уболівальниками, оскільки ложі були відокремлені одна від одної.

Кирило також розповів, як намагався "підбадьорити публіку" під час виходу команд Північної Кореї, Туркменістану та Куби, а також яка була реакція на його "провокації" і що загрожує людям, що намагаються зробити фото з Олімпіади.

Тим часом 6 серпня розпочалися самі змагання, і вже відомі перші імена володарів медалей.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 офіційно стартували в Ріо-де-Жанейро 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представляють 205 27 спортсменів у дисциплінах.

Аби бути в курсі останніх подій у Ріо, дивіться відеоблог нашого кореспондента з самого серця Олімпіади-2016.