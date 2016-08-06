Ріо-2016: Світоліна вийшла до другого раунду тенісного турніру, Марченко вилетів

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду олімпійського тенісного турніру в Ріо-де-Жанейро.

У своєму першому матчі в Бразилії вона зустрічалася з німкенею Андреа Петковіч. Програвши перший сет, українка знайшла в собі сили виграти матч - 2:6, 6:1, 6:3.

Читайте такожВідеоблог Rio2016: найпопулярніші страшилки для ЗМІНа наступному етапі Світоліна зіграє з британкою Хезер Уотсон. У третьому раунді можлива зустріч українки з першою ракеткою світу Сереною Вільямс.

Разом з тим, чоловічий тенісний турнір залишився без представників України після того, як Ілля Марченко програв поєдинок італійцю Андреаса Сеппі - 3:6, 6:3, 6:7.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська тенісистка Леся Цуренко знялася з олімпійського турніру в одиночному розряді.