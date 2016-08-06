Ріо-2016: українські велогонщики невдало виступили на груповій шосейній гонці

Українські велогонщики завершили участь у груповій шосейній гонці на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Заїзд довжиною 237,5 км розпочався в 15:30 за київським часом і тривав більше шести годин.

Ніхто з представників України не зміг поборотися за лідерські місця в гонці. Кращим з українців став Андрій Гривко, який фінішував на 41-й позиції - його час 6:23.23.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Андрій Хрипта та Денис Костюк, які також брали участь у заїзді, до фінішу не доїхали.

Переможцем гонки став бельгієць Грег Ван Авермат, подолав дистанцію за 6:10:05. На другому місці з аналогічним часом датчанин Якоб Фульсанг, бронзову медаль здобув поляк Рафал Майка.

Також зазначимо, що триразовий переможець "Тур де Франс" і один з найвідоміших спортсменів Олімпіади британець Кріс Фрум завершив гонку на 12-й позиції.