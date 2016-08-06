Ріо-2016: Українці не змогли пробитися у фінал змагань зі стрільби

Українці Олег Омельчук і Павло Коростильов припинили участь у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета (10 м) за підсумками кваліфікації.

Згідно з регламентом, у фінал змагань потрапляють вісім найкращих спортсменів кваліфікації. Омельчук посів 14-е місце, а Коростильов - 35-е.

Як повідомляв УНІАН, раніше українка Наталія Кальниш також не змогла пробитися у фінал змагань серед стрільців для жінок. Українка посіла дев'яте місце в кваліфікації.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.