Поліція провела контрольований вибух біля велотраси у Ріо

20:30, 06 серпня 2016
Ріо-2016
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Бразильська поліція провела контрольований вибух біля фінішу шосейної чоловічої групової гонки на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

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Ні про яку паніку або жертви не йдеться: велосипедисти продовжують свою гонку, а за трибуною для преси поки що працюють сапери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину біля головного стадіону Олімпійських ігор.

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