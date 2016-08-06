Поліція провела контрольований вибух біля велотраси у Ріо
20:30, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Бразильська поліція провела контрольований вибух біля фінішу шосейної чоловічої групової гонки на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
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Ні про яку паніку або жертви не йдеться: велосипедисти продовжують свою гонку, а за трибуною для преси поки що працюють сапери.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину біля головного стадіону Олімпійських ігор.
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