Поліція провела контрольований вибух біля велотраси у Ріо

Про це повідомляє Reuters.

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Ні про яку паніку або жертви не йдеться: велосипедисти продовжують свою гонку, а за трибуною для преси поки що працюють сапери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину біля головного стадіону Олімпійських ігор.