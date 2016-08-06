ЗМІ: Біля стадіону "Маракана" в Ріо лунає стрілянина

Біля головного стадіону Олімпіади-2016 чутні звуки стрілянини, на місці працює поліція.

Про це повідомляє Sovsport. Читайте такожНа церемонії відкриття Олімпіади Україні повернули Крим Бандити атакували поїзд між офіційним готелем Ігор «Ібіс» та стадіоном «Маракана». Уточнюється, що це станція наземного метро, в трьох станціях від самого стадіону. На даний момент поліцейські не дозволяють журналістам пересуватися.

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