Ріо-2016: жіноча збірна України виграла кваліфікацію змагань з академічного веслування

Жіноча збірна України з академічної греблі виборола місце у фіналі змагань А серед парних четвірок.

У кваліфікаційному заїзді українська команда посіла перше місце, яке дозволило їй потрапити у вирішальний заїзд. Позаду українок залишилися Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)збірні Австралії, Нідерландів та Китаю.

В екіпаж збірної України входять Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Німченко.

Фінал змагань відбудеться 10 серпня.

Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з академічного веслування також пробилася до фіналу змагань.