Ріо-2016: жіноча збірна України виграла кваліфікацію змагань з академічного веслування
19:51, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Українки Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Німченко стали кращими під час кваліфікаційного заїзду.
Reuters
Жіноча збірна України з академічної греблі виборола місце у фіналі змагань А серед парних четвірок.
У кваліфікаційному заїзді українська команда посіла перше місце, яке дозволило їй потрапити у вирішальний заїзд. Позаду українок залишилися Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)збірні Австралії, Нідерландів та Китаю.
В екіпаж збірної України входять Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Німченко.
Фінал змагань відбудеться 10 серпня.
Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з академічного веслування також пробилася до фіналу змагань.
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