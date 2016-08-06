Ріо-2016: чоловіча збірна України з академічного веслування кваліфікувалася до фіналу змагань
19:21, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько здобули для України місце в фіналі А.
sport-xl.org
Чоловіча збірна України з академічної греблі виборола місце у фіналі змагань А серед парних четвірок.
У кваліфікаційному заїзді українська команда посіла друге місце, яке дозволило їй потрапити у вирішальний заїзд. Час заїзду - 5:52.90.
Читайте також#РіоНаш: кореспондент УНІАН пробрався у головне місто світу на найближчі 3 тижні!В екіпаж збірної України входять Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько. Ця четвірка є чемпіонами світу з академічного веслування 2014 року.
Фінал змагань відбудеться 10 серпня.
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