Ріо-2016: чоловіча збірна України з академічного веслування кваліфікувалася до фіналу змагань

Чоловіча збірна України з академічної греблі виборола місце у фіналі змагань А серед парних четвірок.

У кваліфікаційному заїзді українська команда посіла друге місце, яке дозволило їй потрапити у вирішальний заїзд. Час заїзду - 5:52.90.

Читайте також#РіоНаш: кореспондент УНІАН пробрався у головне місто світу на найближчі 3 тижні!В екіпаж збірної України входять Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько. Ця четвірка є чемпіонами світу з академічного веслування 2014 року.

Фінал змагань відбудеться 10 серпня.