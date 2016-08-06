Ріо-2016: Українська тенісистка Цуренко знялася зі змагань
Однією українською спортсменкою на Олімпіаді стало менше.
Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє офіційний Twitter Ріо-2016.
Сьогодні в 17:00 за київським часом вона мала провести поєдинок Читайте такожВідеоблог Rio2016: перед церемонією відкриття Олімпійських ігорпершого раунду проти француженки Крістіни Младеновіч. Однак в останній момент Цуренко відмовилася від виступу в одиночному розряді.
Можливо, причиною рішення українки стала її травма коліна, яка турбувала тенісистку останні кілька місяців.
На олімпійському турнірі Цуренко замінила сербка Александра Круніч.
Нагадаємо, крім Цуренко у жіночому олімпійському турнірі сьогодні виступить Еліна Світоліна, її суперниця - німкеня Андреа Петковіч.